Российские дроноводы сорвали попытку украинских боевиков прорваться к Купянску на бронетранспортере M-113 американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что уничтожение техники осуществили военнослужащие группировки войск «Запад». Также сообщается, что они поразили живую силу противника.

«Военнослужащие войск беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" продолжают уничтожение формирований ВСУ, пытающихся проводить контратаки и подвоз живой силы в Купянском районе», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» на Константиновском направлении поразили несколько ключевых целей ВСУ, связанных с управлением и обеспечением дронов.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.