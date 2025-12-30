МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Замкомандира части: военнослужащие ежедневно проходят обучение на «Орешнике» в Белоруссии

Комплекс заступил на дежурство в Белоруссии.
30-12-2026 10:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные проходят обучение по использованию комплекса «Орешник» в Белоруссии в ежедневном и еженедельном режиме. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Состав слажен, расчеты подготовлены, боевое дежурство несется в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов, на них проводятся плановые занятия», - рассказал заместитель командира войсковой части, в которую был поставлен ракетный комплекс.

Занятия с личным составом по боевой подготовке проводятся в ежедневном и еженедельном режиме. Также военных обучают тактической и тактико-специальной подготовке.

Личный состав ракетных войск уже доказал свой высокий профессионализм. «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии 30 декабря.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #миноборонырф #ракеты "Орешник"
