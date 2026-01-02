Российская армия в ответ на теракт Киева ударила «Кинжалами» по Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», - говорится в сообщении.

В результате ВС РФ удалось поразить ряд военных и энергетических объектов на территории страны. Также противник понес урон в портовой и транспортной инфраструктуре.

Попали под удар и предприятия по сборке и ремонту военной техники, беспилотников и ракетных двигателей, а также топливной инфраструктуры.

Напомним, украинские боевики 1 января атаковали с помощью БПЛА кафе и гостиницу в Херсонской области. По последним данным, жертвами удара стали 27 человек, в том числе, один ребенок.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.