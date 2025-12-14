Больше трех тысяч боевиков потерял киевский режим за неделю в Красноармейской агломерации. Уничтожены 18 орудий, 29 бронемашин и четыре танка, включая «Абрамс» и «Леопард». Группировка «Центр» продолжает штурмовые действия, завершая ликвидацию неонацистов в окруженном Димитрове. Артиллерия, экипажи танков и расчеты БПЛА действуют как единое целое, расширяя зону контроля.

Самоходка «Гвоздика» огненным фейерверком выстреливает снаряды в сторону неприятеля. Никакой техники ВСУ в Димитрове не осталось, поэтому наши артиллеристы работают по пехоте, которая сейчас укрывается в подвалах и многоэтажных зданиях. Артиллеристы 5-й бригады 51-й армии группировки «Центр» уничтожают остатки гарнизона ВСУ в Димитрове. Противник прячется где может, но от глаз в небе не скрыться.

«Благодаря нашей слаженной работе с разведкой и пехотой мы двигаемся вперед в Димитрове. Они держатся, но каждые три дня мы продвигаемся вперед», - рассказал командир орудия с позывным Кулинар.

Димитровская группировка ВСУ, вернее ее остатки, продолжает биться в агонии. Российские войска сжали кольцо вокруг города и сдавили его. Наступали одновременно с востока, севера и юга. Группировка противника была рассечена на несколько частей. Затем захлопнулось «бутылочное горлышко», через которое националисты пытались вырваться из окружения в сторону Гришино.

Противник под покровом тумана пытался выскочить из подвалов и покинуть Димитров, но после потери села Светлого в западном пригороде, положение боевиков стало безнадежным. Накануне была пресечена попытка деблокады Димитрова со стороны штурмовых групп 82-й бригады ВСУ. В данный момент боевиков выбивают с территории шахты «Центральной», расположенной у городского пруда рядом со зданием Горсовета. Вместе с артиллеристами и операторами ударных БПЛА нашим штурмовикам помогают продвигаться танкисты 5-й бригады. Ведут огонь с позиций вне досягаемости врага. Издалека, но точно. С каждым выстрелом приближают освобождение Димитрова.

«Любой сложенный домик, который поможет продвинуться нашей пехоте - это уже жирная цель, разве нет? По пехоте не стреляют, значит мы свою задачу выполнили. Мы высвободим силы, он перестанет быть у нас занозой. Плюс зима, но кто бы что ни говорил, но даже в разрушенном городе перезимовать и сконцентрировать силы, подвезти БК, личный состав, оставить технику - это гораздо лучшая перспектива, чем все это делать в голых полях», - объяснил командир танка с позывным Алоэ.

Противник постоянно пытается подтянуть резервы и скопить силы для контратаки. Но сделать этого не дают расчеты реактивных систем «Град». Димитров сейчас фактически уже остается в тылу у наших войск. Согласно официальной сводке Минобороны, российские войска двигаются дальше и зачищают Гришино и Родинское. Наносятся удары в районе сел: Сергеевка, Шевченко, Белицкое, Вольное и Грузское.

Уничтожение последних очагов сопротивления позволит нашей армии высвободить силы и развить более стремительное наступление на Добропольском направлении. В условиях города будет проще накапливать силы и снабжать отсюда подразделения, наступающие на Славянско-Краматорский укрепрайон. Это последний фортификационный узел противника в Донбассе.