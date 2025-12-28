МО РФ показало кадры уничтожения САУ «Гвоздика» в районе Светлого в ДНР

Минобороны России опубликовало видеокадры поражения самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в ведомстве, замаскированную огневую позицию украинской САУ обнаружили в лесополосе в ходе разведки. После выявления цели по ней была нанесена серия ударов с применением FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет». В результате совместных действий артиллерийская установка противника была выведена из строя.

Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля.

Ранее в ведомстве также сообщали об уничтожении немецкого танка Leopard 1A5 ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР. Замаскированную боевую машину выявили в лесополосе, после чего по ней нанесли серию ударов FPV-дронами. По данным Минобороны, беспилотники поразили танк в районе стыка башни, в результате чего он был выведен из строя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.