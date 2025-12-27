За сутки отражены три украинские атаки с целью прорыва в Купянск

Российская армия за сутки отразила три украинские атаки с целью прорыва в Купянск. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Речь о боях в районе населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново, уточняется в сообщении военного ведомства. Безуспешную попытку атаковать предприняли боевики 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

Украинские войска потеряли до 60 боевиков. Кроме того, были уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа.



В сводке МО РФ также говорится, что Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты удалось поразить.



Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.