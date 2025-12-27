Российская армия за сутки отразила три украинские атаки с целью прорыва в Купянск. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.
Речь о боях в районе населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново, уточняется в сообщении военного ведомства. Безуспешную попытку атаковать предприняли боевики 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.
Украинские войска потеряли до 60 боевиков. Кроме того, были уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа.
В сводке МО РФ также говорится, что Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты удалось поразить.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»