Путин провел совещание на пункте управления Объединенной группировки войск

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач.
Сергей Дьячкин 27-12-2025 20:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В одном из пунктов управления Объединенной группировки войск Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач, в частности об освобождении городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Освободившие Димитров бойцы вышли с президентом России Владимиром Путиным на прямую связь. Военнослужащие рассказали об обстановке в городе и помощи мирным жителям. Путин назвал освобождение Димитрова важным шагом к освобождению всей ДНР.

Также президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области. Также освобождены Родинское и Артемовка в ДНР, об этом заявил командующий группировкой «Центр».

#ДНР #Владимир Путин #восток #Центр #командование #Совещание
