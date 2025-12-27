Путин провел совещание на пункте управления Объединенной группировки войск

В одном из пунктов управления Объединенной группировки войск Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач, в частности об освобождении городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Освободившие Димитров бойцы вышли с президентом России Владимиром Путиным на прямую связь. Военнослужащие рассказали об обстановке в городе и помощи мирным жителям. Путин назвал освобождение Димитрова важным шагом к освобождению всей ДНР.

Также президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области. Также освобождены Родинское и Артемовка в ДНР, об этом заявил командующий группировкой «Центр».