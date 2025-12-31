МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ: атака дронами на резиденцию Путина была тщательно спланирована

Украина применила беспилотники дальнего действия.
Константин Денисов 31-12-2026 12:10
© Фото: ТРК «Звезда»

Киев тщательно планировал ночную атаку на резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря в Новгородской области. Об этом сообщил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», - сказал Романенков.

По его словам, в отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ. Романенков привел практически поминутную статистику уничтожения вражеских беспилотников в небе над тремя регионами РФ - Брянской, Смоленской и Новгородской областями.

По информации начальника ЗРК ВКС России, на земле пострадавших и разрушений не выявлено.

#Минобороны РФ #ВСУ #Владимир Путин #дроны
