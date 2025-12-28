МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов подписал приказ о призыве россиян на военную службу в 2026 году

Минобороны России выпустило приказ о круглогодичном призыве граждан на срочную военную службу.
30-12-2026 14:04
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении призыва граждан на военную службу в 2026 году. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Документ издан во исполнение указа президента России от 29 декабря 2025 года №998. В соответствии с приказом, с 1 января по 31 декабря 2026 года будет организован призыв граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву согласно федеральному законодательству.

Командующим войсками военных округов и военным комиссарам поручено обеспечить проведение призывной кампании совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организовать своевременную отправку призывников к местам прохождения службы.

Кроме того, приказом предусмотрено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек установленный срок службы по призыву. Документ предписано довести до личного состава во всех воинских подразделениях и на кораблях.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Впервые призыв будет проводиться круглый год, однако сроки отправки призывников в войска сохраняются прежними - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее, 29 декабря, Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва. В его рамках на военную службу направили 135 тысяч человек. Кампания впервые проходила с использованием Единого реестра воинского учета, а оповещение призывников осуществлялось в электронном виде через портал «Госуслуги».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #призыв #Андрей Белоусов
