МО РФ сообщило о завершении осеннего призыва 2025 года

На срочную военную службу призвано и направлено 135 тысяч человек.
29-12-2026 12:04
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Осенний призыв 2025 года в России завершен. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Согласно указу президента от 29 сентября 2025 года, на военную службу в Вооруженные силы и другие войска этой осенью были призваны и направлены 135 тысяч человек.

Кампания стала первой, проведенной с использованием государственной информационной системы Единого реестра воинского учета. Как отметили в ведомстве, система показала свою эффективность: более 550 тысяч граждан получили отсрочки автоматически, без личной явки в военкоматы.

Оповещение призывников осуществлялось в электронном виде через портал «Госуслуги». При этом, как и в предыдущие годы, призванные граждане могли выбрать вид и род войск с учетом состояния здоровья и результатов психологического отбора.

Для перевозки новобранцев задействовали авиацию и железнодорожный транспорт: использовались рейсы военной и гражданской авиации, воинские эшелоны, пассажирские поезда и автотранспорт воинских частей. Большинство призывников направили в учебные соединения, где они осваивают современную технику и получают военно-учетные специальности.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащих по призыву не направляли ни в пункты дислокации подразделений в новых регионах, ни для участия в выполнении задач специальной военной операции.

Отдельное внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные подразделения направили 680 человек, в спортивные роты - 240 призывников, входящих в сборные команды России по олимпийским видам спорта.

Военнослужащие, выслужившие установленные сроки, были своевременно уволены и отправлены к местам проживания. В ходе призывной кампании также работали «прямые линии» Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, на которые поступило более 700 обращений.

В конце октября Совет Федерации одобрил закон относительно призыва на военную службу в течение календарного года. Согласно тексту нового закона, медицинские комиссии смогут работать с 1 января по 31 декабря.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #призыв
