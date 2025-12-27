Президент России Владимир Путин заслушал доклад об освобождении Гуляйполя. Это произошло в ходе совещания, проведенного Верховным Главнокомандующим в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Глава государства отметил, что Гуляйполе – второй по величине город Запорожской области. Его освобождение открывает хорошие перспективы для наступления на этом направлении.

Освободившие Димитров бойцы вышли с президентом России Владимиром Путиным на связь прямо с позиций. Военнослужащие рассказали об обстановке в городе и помощи мирным жителям. Путин назвал освобождение Димитрова важным шагом к освобождению всей ДНР.

Также президенту России доложили, что были освобождены Степногорск в Запорожской области и Родинское и Артемовка в ДНР, об этом заявил командующий группировкой «Центр».

Ранее сообщалось, что в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач, в частности об освобождении городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.