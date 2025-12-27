МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заслушал доклад об освобождении Гуляйполя

Глава государства отметил, что освобождение второго по величине города Запорожской области открывает хорошие перспективы для наступления на этом направлении.
Сергей Дьячкин 27-12-2025 20:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин заслушал доклад об освобождении Гуляйполя. Это произошло в ходе совещания, проведенного Верховным Главнокомандующим в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Глава государства отметил, что Гуляйполе – второй по величине город Запорожской области. Его освобождение открывает хорошие перспективы для наступления на этом направлении.

Освободившие Димитров бойцы вышли с президентом России Владимиром Путиным на связь прямо с позиций. Военнослужащие рассказали об обстановке в городе и помощи мирным жителям. Путин назвал освобождение Димитрова важным шагом к освобождению всей ДНР.

Также президенту России доложили, что были освобождены Степногорск в Запорожской области и Родинское и Артемовка в ДНР, об этом заявил командующий группировкой «Центр».

Ранее сообщалось, что в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач, в частности об освобождении городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

#освобождение #Владимир Путин #доклад #Гуляйполе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 