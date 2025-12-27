Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Свято-Покровское в ДНР.

В телеграмме министра отмечается, что в ходе проведения спецоперации воины-мотострелки успешно выполняют боевые задачи, обеспечивая продвижение всей группировки войск. Глава оборонного ведомства добавил, что, следуя славным традициям предков-победителей, бойцы бригады своими достижениями продолжают писать героическую летопись русского воинства.

«Мы всегда будем помнить военнослужащих бригады, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину», - сказал Белоусов.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге. Он выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашей страны.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Свято-Покровское в ДНР. Им овладели военнослужащие группировки войск «Юг». За сутки ведения боевых действий группировка нанесла огневое поражение формированиям четырех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Резниковка и Никифоровка Донецкой Народной Республики.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало уничтожение окруженных боевиков в Родинском на территории Донецкой Народной Республики. Удар по военнослужащим ВСУ нанесли наши дроноводы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.