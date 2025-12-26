ПВО сбила 77 нацеленных на российские регионы БПЛА

За минувшую ночь силы ПВО обезвредили 77 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны утром 26 декабря. Самая массовая атака пришлась на Волгоградскую область. Там сбили 34 аппарата.

Над Ростовской областью нейтрализовано 23 украинских дрона, еще пять - над Калужской областью и столько же - над Крымом.

Над столичным регионом уничтожили три БПЛА, включая один, который направлялся на столицу. Три беспилотника сбили над Черным морем, два - над Белгородской областью и еще по одному - над Воронежской областью и Азовским морем.

Во второй половине дня 24 декабря силы и средства ПВО сбили 48 дронов киевского режима. Атака была нацелена на объекты на территории Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.