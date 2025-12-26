Путин: предприятия ОПК работают в стабильном режиме

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России работают устойчиво и в полном объеме обеспечивают войска необходимым вооружением и техникой. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

«Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику - как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных сил в целом», - сказал он.

Путин поблагодарил коллективы оборонных предприятий за работу и отметил, что принятые меры господдержки позволили в сжатые сроки укрепить производственную базу ОПК и нарастить мощности по всей кооперационной цепочке.

Путин подчеркнул, что изменения характера боевых действий и опыт, получаемый в ходе операции, учитываются при формировании нового облика Вооруженных сил и развитии ОПК. В рамках новой госпрограммы вооружения планируется дальнейшее наращивание высокотехнологичных производств, их автоматизация, рост производительности труда и снижение себестоимости продукции. Среди приоритетов также названы развитие испытательной базы, внедрение технологий искусственного интеллекта и разработка передовых материалов, которые, по словам президента, должны стать драйвером инновационного развития всей промышленности.