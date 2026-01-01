Над Россией за семь часов сбили 201 украинский беспилотник

Российские военнослужащие за семь часов сбили над регионами РФ 201 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 16:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 51 - аппарат сбили над территорией Белгородской области, 36 - в Брянской области, а также 24 - над Московским регионом, 21 из которых летели на Москву. Еще 16 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, 15 - в Калужской , 14 - в районе Тульской , 12 - над территорией Курской, а также 10 -в Рязанской области. Еще по шесть дронов перехватили – над территорией Воронежской области и Республики Крым, пять - в районе Орловской области, четыре - над Липецкой областью и два - над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, средства ПВО в новогоднюю ночь сбили 168 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.