В Минобороны РФ раскрыли детали атаки на резиденцию Путина

Украинские дроны, атаковавшие резиденцию президента России в Новгородской области, взлетели из Сумской и Черниговской областей. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Осуществить этот удар Киев пытался сразу с нескольких направлений - дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. При этом ущерба при атаке ВСУ не допущено.

«Атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России подтвердило перехват 91 дрона ВСУ при атаке на резиденцию российского президента. Непосредственно в Новгородской области до 7 часов утра 29 декабря удалось перехватить 18 украинских беспилотников. Затем были уничтожены еще 23 украинских БПЛА.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.