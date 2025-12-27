МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны показало видео с бойцами ВС РФ из разных районов Купянска

На кадрах бойцы ВС РФ Купянского молочно-консервного комбината и Купянского сахарного комбината.
27-12-2025 18:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры военнослужащих группировки войск «Запад», выполняющих задачи в разных районах Купянска. На видео военнослужащие из районов Купянского молочно-консервного комбината и Купянского сахарного комбината.

Ранее Минобороны показало, как обстоят дела в освобожденном Вооруженными силами России Купянске Харьковской области. Военнослужащие группировки войск «Запад» сообщили, где они находятся в пределах города и какие задачи выполняют.

Командир роты с позывным Уран сообщил, что находится на улице 1-го мая и успешно уничтожает с товарищами мелкие группы противника. Командир штурмовой группы с позывным Колосс рассказал, что его подразделение успешно работает на Купянском молочно-консервном комбинате. ВСУ там нет.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

