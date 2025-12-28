Герасимов: враг в зоне СВО не предпринимает активных наступательных действий

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании в Кремле заявил, что украинские силы в зоне специальной военной операции в настоящее время не ведут активных наступательных действий.

По его словам, в декабре под контроль российских войск перешло более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта - это, как отметил Герасимов, максимальные показатели месячного продвижения за весь 2025 год. В целом за год, по его данным, освобождено 6 640 квадратных километров и 334 населенных пункта.

«Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает. Основные силы сосредоточил на укреплении своей обороны и пытается замедлить темпы нашего наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов», - сказал Герасимов.

Президент России Владимир Путин, открывая совещание, подчеркнул, что встреча проходит в преддверии Нового года - традиционного периода подведения итогов. Он напомнил, что результаты работы за 2025 год ранее подробно рассматривались на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

По словам главы государства, на совещании основной акцент сделан на анализе текущей обстановки на линии боевого соприкосновения, оценке результатов действий войск, докладах командующих группировками и обсуждении планов на ближайшую перспективу. В начале встречи президент предложил начальнику Генерального штаба представить сводный доклад о ситуации на всей линии фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.