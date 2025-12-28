Расчет «Града» сорвал ротацию боевиков на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» сорвал ротацию украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что стрельбу по живой силе противника вели бойцы группировки войск «Центр». Корректировка огня велась операторами беспилотников.

«Получив разведданные от операторов войск беспилотных систем, расчет оперативно развернул боевую машину и... приступил к огневому поражению противника. Огневое поражение по противнику велось 122-мм реактивными снарядами», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что экипаж успешно поразил укрытую пехоту противника.

Ранее сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» 36-й армии группировки войск «Восток» нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе севернее Гуляйполя.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.