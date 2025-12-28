МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Града» сорвал ротацию боевиков на Красноармейском направлении

Уничтожение живой силы противника провели бойцы группировки войск «Центр».
30-12-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» сорвал ротацию украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что стрельбу по живой силе противника вели бойцы группировки войск «Центр». Корректировка огня велась операторами беспилотников.

«Получив разведданные от операторов войск беспилотных систем, расчет оперативно развернул боевую машину и... приступил к огневому поражению противника. Огневое поражение по противнику велось 122-мм реактивными снарядами», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что экипаж успешно поразил укрытую пехоту противника.

Ранее сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» 36-й армии группировки войск «Восток» нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе севернее Гуляйполя.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #РСЗО Град #красноармейское направление
