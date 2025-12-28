МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Псковское соединение ВДВ награждено орденом Александра Невского

Торжественная церемония вручения ордена состоялась в Пскове.
30-12-2026 18:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ордена Александра Невского удостоена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия за проявленные личным составом мужество, стойкость и самоотверженность при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции. Награда присуждена в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 4 ноября 2025 года.

Церемония вручения высокой государственной награды прошла в Пскове. В мероприятии участвовали представители командования Воздушно-десантных войск, военнослужащие соединения, а также ветераны ВДВ. В церемонии принял участие заместитель командующего ВДВ Сергей Чубарыкин.

В ходе ритуала под руководством генерал-майора Чубарыкина орден был прикреплен к полотнищу Георгиевского знамени дивизии, а лента - к его навершию.

Удостоверение к награде вручили исполняющему обязанности командира соединения полковнику Александру Солодовникову. После этого состоялось вручение наград военнослужащим дивизии, отличившимся при выполнении боевых задач.

Ранее сообщалось, что два гвардейских десантно-штурмовых полка псковского соединения ВДВ получили ордена Александра Невского.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Псков #гвардия #орден александра невского #76-я десантно-штурмовая дивизия
