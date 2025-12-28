МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Горемыкин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Виктор Горемыкин пригласил 11-летнего Дмитрия из Москвы на хоккейный матч.
30-12-2026 12:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает Минобороны России.

Горемыкин снял с новогодней елки открытку 11-летнего Дмитрия из Москвы. Мальчик признался, что мечтает о настольном хоккее. В ответ замминистра выразил уверенность, что желание Дмитрия обязательно исполнится. 

Также генерал армии пригласил мальчика посетить хоккейный матч - играть в нем должны московские команды «Спартак» и ЦСКА. Дмитрий посетил игру с мамой - матч прошел на «ЦСКА Арене». Они также пообщались с Виктором Горемыкиным - он поздравил их с наступающим Новым годом, вручил мальчику настольный хоккей, а также памятные подарки от Минобороны России и «Юнармии».

Ранее сообщалось, что генерал армии Горемыкин вручил награды участникам спецоперации в госпитале Мандрыка. Он подчеркнул, что подвигами героев гордится вся страна.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #елка желаний #Виктор Горемыкин #хоккейный матч #Настольный хоккей
