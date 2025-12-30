МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Ка-52м сжег технику боевиков в зоне ВСУ

Удар армейской авиации наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
30-12-2026 06:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ка-52м ВКС России уничтожил технику и скопление живой силы ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен в зоне ответственности группировки «Центр». Цели были разведаны заранее.

В результате атаки были ликвидированы живая сила и бронированная техника противника. Кроме того, российская армия сорвала проведение ротации вражеских сил.

После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. После выполнения боевой задачи Ка-52м успешно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось о том, что расчет «Града» сорвал ротацию боевиков на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Ка-52М
