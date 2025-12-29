МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска находятся в 20 километрах от города Сумы

Также сообщается, что подразделения ВС РФ находятся в 15 километрах от города Запорожье.
29-12-2026 16:22
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вооруженным силам России, по данным командования, остается менее 20 километров до города Сумы. Об этом на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции доложил командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров.

По его словам, в Сумской области полоса безопасности сформирована более чем на 16 километров в глубину и около 60 километров по фронту.

«До областного центра передовым подразделениям осталось менее 20 километров», - заявил он.

В Харьковской области, как отметил Никифоров, глубина полосы безопасности достигает до 15 километров, а ее протяженность превышает 130 километров.

В начале совещания оценку обстановки представил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он сообщил, что украинские силы в настоящее время не предпринимают активных наступательных действий.

По данным Герасимова, в декабре под контроль российских войск перешло более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта - это, по его словам, самый высокий месячный показатель за весь 2025 год.

Герасимов также заявил, что противник сосредоточил основные усилия на укреплении обороны, пытаясь замедлить продвижение российских войск контратаками на отдельных участках и активным применением беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

