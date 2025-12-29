МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

В предстоящем году на военную службу планируется призвать 261 тысячу человек.
Сергей Лебедев 29-12-2026 20:28
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Российский президент Владимир Путин утвердил указ о проведении призыва на военную службу в 2026 году. Текст документа размещён на официальном портале правовой информации. Особенностью нынешней кампании стало то, что контрольные показатели по набору объявлены сразу на весь год.

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек», - предписывается указом.

Кроме того, глава государства поручил уволить с военной службы военнослужащих по призыву - солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истёк установленный срок службы.

Напомним, ранее вступил в силу закон, предусматривающий круглогодичный призыв. При этом, как и ранее, фактическое направление новобранцев в войска планируется двумя волнами -  с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

 

#армия #призыв #Владимир Путин #служба #Президент
