FPV-дроны нанесли удары по технике и живой силе ВСУ под Красноармейском

Минобороны России опубликовало видеоподборку с бортовых камер ударных беспилотников, снятых на Красноармейском направлении. На кадрах видно, как FPV-дроны ведут и последовательно поражают цели на заснеженных проселочных дорогах и в посадках.

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» действовали из засад на маршрутах перемещения подразделений ВСУ. В объективы камер попали моменты подлета дронов к движущейся бронетехнике, а также удары по объектам, оставленным на линии боевого соприкосновения.

Операторы обнаруживают цели в реальном времени и наносят точечные удары. Эффективность поражения, как отмечает ведомство, подтверждена кадрами объективного контроля, полученными непосредственно с камер беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинские боевики не успели выпрыгнуть из пикапа, увидев российский FPV-дрон. Враг заметил беспилотник только в самый последний момент. Автомобиль ВСУ удалось уничтожить вместе с сидящими в кузове военнослужащими.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.