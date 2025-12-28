МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны нанесли удары по технике и живой силе ВСУ под Красноармейском

Операторы беспилотников организовали засады на маршрутах передвижения противника и применили ударные дроны.
29-12-2026 10:45
Минобороны России опубликовало видеоподборку с бортовых камер ударных беспилотников, снятых на Красноармейском направлении. На кадрах видно, как FPV-дроны ведут и последовательно поражают цели на заснеженных проселочных дорогах и в посадках.

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» действовали из засад на маршрутах перемещения подразделений ВСУ. В объективы камер попали моменты подлета дронов к движущейся бронетехнике, а также удары по объектам, оставленным на линии боевого соприкосновения.

Операторы обнаруживают цели в реальном времени и наносят точечные удары. Эффективность поражения, как отмечает ведомство, подтверждена кадрами объективного контроля, полученными непосредственно с камер беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинские боевики не успели выпрыгнуть из пикапа, увидев российский FPV-дрон. Враг заметил беспилотник только в самый последний момент. Автомобиль ВСУ удалось уничтожить вместе с сидящими в кузове военнослужащими.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дроны #Центр #красноармейское направление
