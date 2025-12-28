ВС России атаковали цеха по производству деталей ракетных двигателей

Российская армия нанесла удары по цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей на Украине, сообщили в Минобороны России. Кроме того, ВС РФ поразили места сборки дальних ударных беспилотников и их подготовки к запуску.

Целями на территории Украины стали энергообъекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса. Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Военнослужащие группировки «Центр» за сутки освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в Донецкой Народной Республике, сообщило также Минобороны. Бойцы группировки войск «Днепр» взяли под контроль Степногорск в Запорожской области. Штурмовики группировки «Восток» завершили освобождение Гуляйполя в том же регионе.

Владимир Путин 27 декабря провел совещание в командном пункте Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и командиры группировок «Центр» и «Восток» доложили Главнокомандующему о ходе выполнения боевых задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.