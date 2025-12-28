МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС России атаковали цеха по производству деталей ракетных двигателей

Целями на территории Украины стали также энергообъекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса.
28-12-2025 12:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия нанесла удары по цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей на Украине, сообщили в Минобороны России. Кроме того, ВС РФ поразили места сборки дальних ударных беспилотников и их подготовки к запуску.

Целями на территории Украины стали энергообъекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса. Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Военнослужащие группировки «Центр» за сутки освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в Донецкой Народной Республике, сообщило также Минобороны. Бойцы группировки войск «Днепр» взяли под контроль Степногорск в Запорожской области. Штурмовики группировки «Восток» завершили освобождение Гуляйполя в том же регионе.

Владимир Путин 27 декабря провел совещание в командном пункте Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и командиры группировок «Центр» и «Восток» доложили Главнокомандующему о ходе выполнения боевых задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #Гуляйполе #Димитров #Степногорск #Вольное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 