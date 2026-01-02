Горнин исполнил мечту девочки из Тулы в рамках «Елки желаний»

Первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

В рамках мероприятия он снял с праздничной елки открытку девятилетней Милены из Тулы. В своем послании девочка рассказала, что мечтает получить творческий сюрприз к Новому году.

Новогоднее желание ребенка было исполнено. Как выяснилось, Милена давно хотела попробовать свои силы в фигурном катании. По поручению первого замминистра обороны РФ представители военного ведомства вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приехали в гости к девочке и ее семье. В качестве подарков Милене вручили коньки и школьный рюкзак.

Мама девочки поблагодарила организаторов акции за внимание и исполнение мечты ее дочери.

Всероссийская акция «Елка желаний» проходит в воинских частях и военных гарнизонах по всей стране. В ней участвуют командиры, руководящий состав, офицеры, а также семьи военнослужащих. Все детские пожелания планируется выполнить в преддверии Нового года и в праздничные дни.

Акция проводится в России уже в восьмой раз и традиционно приурочена к новогодним торжествам. Ее цель - подарить детям радость и ощущение праздничного чуда. Проект также позволяет всем желающим сделать доброе дело и помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке.

Ранее во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин. Он пригласил 11-летнего Дмитрия из Москвы на хоккейный матч.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.