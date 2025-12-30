Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Запад» при отражении попыток прорыва противника к населенному пункту Московка на северо-западе Купянска.

По данным ведомства, украинские формирования действовали малочисленными группами, используя автомобильную технику. Операторы подразделений беспилотных систем выявили цели и нанесли удары ударными FPV-дронами. На видео объективного контроля зафиксировано поражение двух пикапов ВСУ, задействованных в атаке.

На днях Минобороны РФ опубликовало новые видеокадры с военнослужащими группировки войск «Запад», работающими непосредственно в Купянске. Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка сообщил, что его подразделение действует на северо-западной окраине города, где бойцы ведут штурмовые действия и уничтожают украинские формирования.

Также ведомство показало подборку эпизодов поражения техники ВСУ на подступах к городу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.