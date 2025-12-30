МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны уничтожили технику ВСУ на северо-западе Купянска

На кадрах объективного контроля можно увидеть уничтожение FPV-дронами двух пикапов ВСУ.
30-12-2026 17:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Запад» при отражении попыток прорыва противника к населенному пункту Московка на северо-западе Купянска.

По данным ведомства, украинские формирования действовали малочисленными группами, используя автомобильную технику. Операторы подразделений беспилотных систем выявили цели и нанесли удары ударными FPV-дронами. На видео объективного контроля зафиксировано поражение двух пикапов ВСУ, задействованных в атаке.

На днях Минобороны РФ опубликовало новые видеокадры с военнослужащими группировки войск «Запад», работающими непосредственно в Купянске. Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка сообщил, что его подразделение действует на северо-западной окраине города, где бойцы ведут штурмовые действия и уничтожают украинские формирования.

Также ведомство показало подборку эпизодов поражения техники ВСУ на подступах к городу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Запад #СВО #купянск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 