Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Степногорска и Гуляйполя

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего ордена Кутузова полка с освобождением населенного пункта Степногорск Запорожской области.

В поздравительной телеграмме главы военного ведомства подчеркивается, что в упорных боях с противником на Ореховском направлении воины-десантники проявляют образцы храбрости и мужества. Тем самым они уничтожают неонацистов на донецкой земле.

Белоусов отметил, что эта победа продолжает героический путь и славные традиции Воздушно-десантных войск. Она навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. Глава военного ведомства подчеркнул, что имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к Отчизне.

Глава Минобороны России поблагодарил бойцов полка за успешное выполнение боевых задач и верность долгу. Он убежден, что они продолжат с честью служить нашей стране, надежно обеспечивая ее безопасность.

Также Белоусов поздравил командование и личный состав 60-й отдельной Краснознаменной ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады и 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригад с освобождением населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Министр обороны подчеркнул, что бойцы бригад, проявляя стойкость и мужество, продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении боевых задач.

Глава военного ведомства отметил, что мотострелки сделали серьезный шаг к достижению целей спецоперации и нашей общей победе. Навсегда останутся в памяти воины, вписавших свои имена в историю, отдав жизнь в борьбе за нашу Родину, подчеркнул Белоусов. Министр поблагодарил бойцов бригад за успешное выполнение боевых задач. Он выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность нашей страны.

Ранее Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Свято-Покровского. Министр обороны России Андрей Белоусов сказал бойцам 88-й отдельной мотострелковой бригады, что своими достижениями они продолжают писать героическую летопись русского воинства.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов