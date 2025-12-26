Косовцево - небольшое село на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Небольшое, но очень важное, потому что оно открывает путь на Терноватое, а это уже крупный узел обороны и логистический хаб противника. Его потеря грозит врагу серьезными проблемами - сразу три дороги, по которым идет переброска резервов, окажутся в наших руках. Так что к штурму Косовцева командование «Востока» подошло максимально тщательно.

Сначала по позициям неприятеля в лесопосадках плотно отработали артиллерия и авиация, затем в дело вступили операторы войск беспилотных систем. Дроны заглянули в буквальном смысле в каждый дом и в каждую лисью нору, где скрывались боевики. Охота шла и на живую силу, и на бронетехнику - ее жгли в укрытиях и на марше.

В итоге под контроль наших сил перешла территория в 23 квадратных километра. И штурмовые отряды не снижают темпов наступления.

«Подразделения группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовых бригад штурмового полка и бригады теробороны ВСУ в районах Терноватого, Воздвижевки, Гавриловки, Покровского, Придорожного и Гуляйполя», - рассказал офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов.

В Гуляйполе у нас серьезные успехи. Воины 57-ой бригады 5-ой армии сорвали украинский флаг и вывесили российский триколор у знаменитого «золотого» памятника Нестору Махно - это самый центр города. Штурмовики атакуют на западном берегу реки Гайчур, забирая одну улицу за другой. Противник действительно бежит, а не отступает - в этом убедились бойцы 60-ой мотострелковой бригады. Они захватили штаб батальона 102-ой украинской бригады теробороны на Соборной улице. Причем со всем содержимым - от флага до секретных документов. Командиры боевиков так торопились, что даже оставили мобильные телефоны.

На большом столе красуется штабная карта со всеми пометками. Ее боевики тоже оставили нашим бойцам. Собственно, как и печати. Даже стационарные телефоны штабные офицеры ВСУ решили не отключать. В углу чернеют экранами огромные мониторы. Враг на этом участке остался без глаз - в штабе находился батальонный пункт управления БПЛА. Наши штурмовики рвутся в бой, парни уверены - до полного освобождения Гуляйполя осталось совсем чуть-чуть. Гуляйполе - это ключ к Орехову, который окажется под ударами сразу двух наших группировок - «Восток» и «Днепр». А это уже грозит Киеву обвалом всего фронта на этом направлении. А дальше - Запорожье.