Подразделения группировки войск «Восток» освободили город Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Гуляйпольский оборонительный район ВСУ с центром в городе Гуляй-поле Запорожской области. В военном ведомстве сообщили, что в операции по освобождению населенного пункта участвовали 57-я и 60-я отдельные мотострелковые бригады 5-й армии, а также 114-й мотострелковый полк 127-й дивизии 5-й армии и 38-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии группировки войск «Восток». Противник заранее подготовил оборону, оборудовав позиции разветвленной системой фортификационных сооружений, используя особенности местности, водные преграды и плотную городскую застройку.

После ожесточенных боев населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ходе боевых действий взят под контроль район обороны площадью более 76 квадратных километров. В различных частях населенного пункта штурмовыми подразделениями установлены российские флаги. В ходе операции было зачищено свыше 7 тысяч зданий и строений.

Противник понес большие потери живой силы подразделений 102-й отдельной бригады территориальной обороны, а также 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ. Уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта. Освобождение населенного пункта Гуляйполе стало важным этапом в развитии наступательных действий и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов