«Солнцепек» сжег пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что бойцы 6-й гвардейской армии группировки войск «Запад» наносили удары также по живой силе противника, обнаруженной на западных подступах к Купянску. Стрельбу вели с применением 220-мм термобарических снарядов.

«Удар был осуществлен на основании разведданных, полученных с использованием беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» сорвал ротацию украинских боевиков на Красноармейском направлении. Стрельбу по живой силе противника вели бойцы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.