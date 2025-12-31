МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Солнцепек» сжег пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении

Удары наносили военнослужащие 6-й гвардейской армии группировки войск «Запад».
31-12-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что бойцы 6-й гвардейской армии группировки войск «Запад» наносили удары также по живой силе противника, обнаруженной на западных подступах к Купянску. Стрельбу вели с применением 220-мм термобарических снарядов.

«Удар был осуществлен на основании разведданных, полученных с использованием беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» сорвал ротацию украинских боевиков на Красноармейском направлении. Стрельбу по живой силе противника вели бойцы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #тос-1а «солнцепек» #группировка войск «Восток»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 