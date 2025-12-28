Пленный из ВСУ Владимир Литкин рассказал, как украинское командование ликвидирует сдавшихся в плен боевиков. Его слова приводит Минобороны РФ.

«Когда нас вели, уже когда взяли нас в плен, связанными руками, и украинский дрон, получается, убил моего напарника. Я не хочу возвращаться в Украину, потому что гонят на верную смерть. Я умирать не хочу», - признался Литкин.

Его мобилизовали, когда он отошел от дома буквально на 200 метров во время похода за грибами. По словам пленного, во время обучения никаких навыков солдаты не получают, перед ними ставят задачи, с которыми справятся и дети.

Также командиры штрафуют личный состав за употребление алкоголя. Кроме того, старшие офицеры угрожали отправить провинившихся под Покровск.

Ранее другой пленный ВСУ призвал украинцев отлавливать сотрудников ТЦК.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.