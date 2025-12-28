МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Не хочу умирать»: пленный из ВСУ рассказал, как боевики убивают сдавшихся

Украинское командование обманывает и наказывает личный состав.
02-01-2026 08:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный из ВСУ Владимир Литкин рассказал, как украинское командование ликвидирует сдавшихся в плен боевиков. Его слова приводит Минобороны РФ.

«Когда нас вели, уже когда взяли нас в плен, связанными руками, и украинский дрон, получается, убил моего напарника. Я не хочу возвращаться в Украину, потому что гонят на верную смерть. Я умирать не хочу», - признался Литкин.

Его мобилизовали, когда он отошел от дома буквально на 200 метров во время похода за грибами. По словам пленного, во время обучения никаких навыков солдаты не получают, перед ними ставят задачи, с которыми справятся и дети.

Также командиры штрафуют личный состав за употребление алкоголя. Кроме того, старшие офицеры угрожали отправить провинившихся под Покровск.

Ранее другой пленный ВСУ призвал украинцев отлавливать сотрудников ТЦК.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Пленные ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 