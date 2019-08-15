Герасимов проинспектировал специальные учения военной полиции под Оренбургом

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов проинспектировал специальные учения, которые прошли на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Там идет подготовка к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».

Герасимов смог понаблюдать за маневрами военной полиции, в ходе которых бойцы отрабатывали атаки условного террориста-смертника на контрольно-пропускной пункт. Также в учениях были задействованы средства разведки.

Генерал заслушал доклады руководства Центрального военного округа о сценариях предстоящих учений «Центр-2019» и проверил инфраструктуру полигона и условия содержания военнослужащих.

Всего в спецучениях задействовано более 5 тысяч военнослужащих и 650 единиц военной и специальной техники. Они проходят сразу на семи полигонах ЦВО: Тоцкий, Донгуз, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Свердловский и Рощинский.