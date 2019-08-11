Российские военные в пятый раз за месяц доставили гумпомощь в Алеппо

Российские военные доставили новую партию гуманитарной помощи в сирийский Алеппо. На площадь рядом с разрушенной мечетью их пришли встретить 500 человек.

Каждый житель получил продуктовый набор с рисом, тушенкой, чаем и сахаром. Не забыли и про свежие лепешки. Эта часть города долгое время была под контролем боевиков - сейчас ее восстанавливают.

«Во время боевых действий, наш район очень сильно пострадал. Вы можете видеть, насколько сильно повреждены здания, многие из них не подлежат восстановлению. Сегодня здесь собрались жители района, которые нуждаются в помощи больше всего. Мы благодарны русскому народу за помощь нам», - рассказал глава района Баб аль-Макам Мусса Мухаммед.

Это уже пятая гуманитарная миссия в районе только за последний месяц. Власти надеются, что регулярные акции помощи ускорят налаживание мирной жизни.