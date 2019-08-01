Внимание к мелочам: представители иностранных делегаций осмотрели павильоны АрМИ в парке «Патриот»

Подготовка к Армейским международным играм, которые будут проходить на полигонах и площадках десяти государств, практически завершена. Главный павильон АрМИ в подмосковном парке «Патриот» уже принимает посетителей. Здесь развернули фан-зону - три десятка выставок, каждая из которых посвящена конкурсам Игр.

Летчики, моряки, танкисты, мотострелки и представители других видов и родов войск презентуют свою мощь и оружие. Сегодня экспозицию осмотрели представители иностранных военных делегаций.

Многое, что для россиян является обыденностью, для иностранных гостей, конечно, в диковинку. Военнослужащие из Уганды, увидев новый армейский внедорожник, достали мобильные телефоны, чтобы сфотографировать его. Кто-то даже забрался в кабину и позирует за рулем.

Пока африканские солдаты фотографируются, их армянские коллеги играют в аэрохоккей.

Гости из-за рубежа в парке чувствуют себя как на экскурсии. Самые любознательные - представители китайской делегации. Они все внимательно рассматривают и фотографируют. Но даже они, искушенные в вопросах гаджетов, оказались поражены российским автосимулятором. Его используют для подготовки водителей.

Подготовка к играм - дело серьезное, в котором важна каждая мелочь. Иностранные делегаты остались под впечатлением от увиденного.