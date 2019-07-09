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Прыжки на воду: впечатляющие кадры приводнения военных на Камчатке

Александра Арсентьева
12:32 09.07.2019
Учебно-тренировочные прыжки велись с высоты 900 метров с вертолета Ми-8АМТШ с дальнейшим приводнением в районе Халактырского озера.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ

На Камчатке летчики противолодочных самолетов Ил-38 и Миг-31 отдельного смешанного авиационного полка морской авиации ТОФ в ходе учений отработали практические действия при аварийном покидании самолета и выполнили прыжки с парашютом на водную поверхность.

Парашютные прыжки на воду считаются одними из самых трудных в курсе парашютной подготовки. К ним допускают только тех военнослужащих, которые овладели техникой прыжков с приземлением на сушу, умеет плавать. Также для прыжков на воду военный должен изучить правила использования плавательных средств и отработать порядок подготовки к приводнению до автоматизма. 

Учебно-тренировочные прыжки велись с высоты 900 метров с вертолета Ми-8АМТШ с дальнейшим приводнением в районе Халактырского озера, которое расположено восточнее Петропавловска-Камчатского. В ходе учений летчики в полетном снаряжении совершенствовали технику выполнения прыжка, навыки приземления на воду, а также использование индивидуальных аварийно-спасательных средств.

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