Военные раздали воду жителям пострадавшего от наводнения Тулуна

Военнослужащие группировки войск Минобороны России в Тулунском районе, созданной для борьбы с последствиями ЧС в Иркутской области, за неделю раздали жителям города Тулун, наиболее пострадавшем в ходе паводков, более двух тысяч тонн питьевой и технической воды.

«За неделю с 1 по 7 июля в общей сложности раздали местному населению более двух тысяч тонн воды, из них 900 тонн - питьевой, остальное - техническая. Раздача воды осуществлялась в разных районах города, для этого определены 20 пунктов», - заявили в Минобороны.

Для помощи населению с водой в Иркутскую область переброшены автоцистерны и мобильные станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена».