На страже Черноморского флота: в Новороссийске покажут грандиозное шоу в честь Дня ВМФ

Сегодня, 28 июля, в России чествуют Военно-морской флот. В ряде городов проходят торжественные парады - жители и гости увидят строи военных кораблей.

В Новороссийске в праздничном мероприятии примут участие более 20 кораблей и свыше тысячи военнослужащих.

Во время парада зрителей ждет грандиозное военно-морское зрелище: под музыку духового оркестра корабли сначала начнут исполнять вальс, но танец прервет спецоперация по уничтожению пиратов.

Также десантно-штурмовая группа высадится с катера на берег и обезвредит базу противника, прорвавшись через плотный огонь условного противника.