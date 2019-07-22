Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Хама и в Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Туэм провинции Хама и в районе Хайй-Эль-Калласа города Алеппо.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2169 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3498,3 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хуайз, Кафер-Яхуд, Корназ, Джалама и Масьяф провинции Хама, а также Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.