Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Хама и в Алеппо

Наталья Вальханская
22:20 22.07.2019
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2169 гуманитарных акций.
Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Хама и в Алеппо
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Туэм провинции Хама и в районе Хайй-Эль-Калласа города Алеппо.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2169 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3498,3 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хуайз, Кафер-Яхуд, Корназ, Джалама и Масьяф провинции Хама, а также Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата22.07.2019, 08:46
ПЗРК «Игла» и пулеметы «Корд»: все о минном тральщике «Иван Антонов»
Дата21.07.2019, 13:30
Казань названа столицей ЧМ по водным видам спорта 2025 года
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата22.07.2019, 15:45
«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж продукцию на рекордную сумму
Дата22.07.2019, 10:29
Исследователи восстановили маршруты поездок Пришвина в Сибирь
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:20 Армия
Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Хама и в Алеппо
13:35 В стране и мире
Видео
В МО РФ назвали фейком сообщение «Белых касок» об ударе ВКС РФ по рынку в Сирии
08:30 В стране и мире
Видео
Под Дамаском восстановили важнейшую водонасосную станцию
08:37 В стране и мире
Российские военные раздали гумпомощь в провинции Дамаск
22:00 В стране и мире
Боевики четырежды за сутки обстреляли мирные города Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:24 В стране и мире
Видео
Эвакуация и сгоревшие палатки: первые кадры с места трагедии в детском лагере под Хабаровском
22:24 В стране и мире
Правительство одобрило предложение приравнять электронные сигареты к обычным
21:28 В стране и мире
СМИ: самолет Москва - Анталья вернулся во Внуково из-за отказа двигателя
21:02 В стране и мире
Погибший 10 тысяч лет назад мир нашли на дне Балтики
20:59 В стране и мире
Видео
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем
События дня
События дня
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов ушел из жизни в 29 лет
Видео
Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО
Видео
В «Пятерочке» подозрительного покупателя раздели прямо в зале и заставили приседать
Видео
Metallica «взорвала» стадион в Москве, исполнив песню Цоя: видео
Видео
ВСУ открыли артобстрел по пляжам на Азовском побережье
Новый вид туризма появился в России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.