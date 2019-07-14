Минобороны раскрыло подробности взрыва на пути российского патруля в Сирии

В Министерстве обороны рассказали о подробностях взрыва на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в сирийской провинции Даръа.

Выяснилось, что на дороге Хараба-Маараба было установлено самодельное взрывное устройство, которое взорвали дистанционно. Никто из российских военнослужащих не пострадал, военная техника не была повреждена. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По предварительной информации, теракт был совершен боевиками незаконных террористических организаций, целью которых является обострение ситуации на юге Сирии.

Командованием группировки войск Вооруженных сил России в Сирии уже предприняты меры по дополнительному обеспечению безопасности военнослужащих-соотечественников.

Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.