Залпы «Града» и шквал «Тунгусок»: на Сахалине прошли крупные учения по противодесантной обороне

На Сахалине мотострелки встретили условного противника залпами реактивных систем залпового огня «Град» и шквальным огнем ЗРПК «Тунгуска». Стрелкам пришлось отражать «атаку» с воздуха и моря.

Оборону острова держали около 1000 военнослужащих Восточного военного округа. Выяснить точное местоположение условного противника им помогали беспилотники «Орлан-10».

Артиллерийская канонада не смолкает ни на минуту. Расчеты корректируют огонь по данным БПЛА, авиацию с десантом «уничтожают» комплексы «Тунгуска». Около 300 единиц боевой техники сосредоточилось на полигоне, чтобы отразить атаку «противника» сразу со всех направлений.

Из-за большой протяженности Сахалина и его сложного рельефа высока вероятность применения воздушного и аэромобильного десантов; поэтому «неприятеля» в любой точке острова всегда готова встретить высокопроходимая боевая техника.

Мотострелки выстроились в линию, чтобы плотным огнем оттеснить «врага» на невыгодные для него позиции. Военнослужащие четко стреляют по своим ориентирам.

Это первые крупные учения на Сахалине в 2019 году. Цель маневров - отработать взаимодействие самых разных подразделений при ведении противодесантной обороны с учетом специфики островной зоны.