Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии
Стороны обменялись мнениями по вопросу обеспечения стабильности в сирийском регионе.
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В понедельник, 1 июля, состоялись телефонные переговоры главы Генерального штаба Вооруженных Сил России генерала армии Валерия Герасимова с его турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Разговор состоялся по инициативе Турции. Начальник Генштаба вооруженных сил страны обсудил с Герасимовым вопрос обстановки в Сирийской Арабской Республике.
В частности, Герасимов и Гюлер коснулись в том числе и ситуации в зоне деэскалации Идлиб, а также обменялись мнениями о возможностях по обеспечению стабильности в сирийском регионе.