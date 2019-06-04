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В парке «Патриот» прошел «Суворовский марш» Кадетских игр

Егор Левин
15:50 04.06.2019
На каждом этапе соревнований участники должны продемонстрировать физическую подготовку и умственные способности, отвечая на вопросы по истории России и про воинские традиции.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

В подмосковном парке «Патриот» проходят Кадетские игры. В ходе соревнований участники должны продемонстрировать свои эрудицию, смекалку и физическую подготовку.

Один из главных этапов Кадетских игр - «Суворовский марш». Это многоуровневая дисциплина, которая включает в себя спортивное ориентирование и кросс. При этом на каждом этапе игр, помимо физических кондиций, участникам необходимо показать и свои умственные способности, в частности, ответить на вопросы по истории России и про воинские традиции. И сразу после этого произвести метание учебных гранат или выполнить стрелковые упражнения.

Чтобы завершить испытание, участникам необходимо самостоятельно найти финиш, ориентируясь по карте, которую они получают за несколько минут до непосредственного старта. Как правило, самыми быстрыми оказываются не только те, кто хорошо ориентируется в непростых условиях, но и те, кто хорошо работает в команде. Следующим этапом Кадетских игр для участников станет конкурс «Кадетский натиск» - преодоление огненно-штурмовой полосы.

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