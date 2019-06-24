Около 150 тысяч военных принимают участие во внезапной проверке войск ЦВО
Порядка 150 тысяч военных, 500 летательных аппаратов, 35 кораблей и 20 тысяч единиц техники привлекли к внезапной проверке ЦВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Военные отработают задачи по усилению охраны ряда объектов и уничтожению боевиков.
Контрольные мероприятия будут проведены с 24 по 28 июня, уточнил во время брифинга заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.
За это время планируется провести более пятидесяти учений на 35 полигонах.
«В ходе внезапной проверки будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз и уничтожения незаконных вооруженных формирований», - сообщил Ильин.
Напомним, 24 июня по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности.