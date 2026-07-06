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Россия и Китай начали учения «Морское взаимодействие-2026»

Перед офицерами объединенного штаба и командирами кораблей ВМФ России и ВМС НОАК выступили контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн.
06-07-2026 09:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В китайском порту Циндао стартовали совместные военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие-2026». Торжественная церемония открытия прошла на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая.

Перед офицерами объединенного штаба и командирами кораблей ВМФ России и ВМС НОАК выступили руководители учения - контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн. Контр-адмирал Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер. Они не направлены против третьих стран. После окончания церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море.

Ранее в Минобороны России сообщили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао для участия в совместных учениях. К причалам пришвартовались гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Командир отряда контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил руководству учений с китайской и российской сторон о прибытии кораблей. На церемонии встречи подняли государственные флаги России и Китая, а военный оркестр исполнил гимны двух стран.

Российские корабли встали у причала вместе с китайскими эсминцами «Аньшань» и «Кайфын», фрегатом «Уху», подлодкой типа «Юань», транспортом снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательным судном «Янчэнху». Все они также примут участие в предстоящих маневрах.

Совместные учения «Морское взаимодействие-2026» пройдут в Желтом море с 6 по 13 июля. В ходе маневров военные моряки двух стран при поддержке авиации отработают спасательные операции, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и артиллерийские стрельбы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Китай #армия #учения #ВМФ РФ #ноак #Тихоокеанский флот #Циндао #морское взаимодействие-2026
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