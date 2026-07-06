Дроноводы уничтожили десятки НРТК боевиков на Днепропетровском направлении

В Днепропетровской области расчеты FPV-дронов уничтожили десятки наземных робототехнических комплексов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Известно, что ВСУ активно используют такие комплексы для ведения разведки, минирования и эвакуации раненых, пытаясь снизить потери среди личного состава. Операторы FPV-дронов выявляют и поражают НРТК противника как на открытой местности, так и в замаскированных позициях.

Кроме того, расчеты применяют ударные дроны «Молния-2» для уничтожения более защищенных и удаленных целей. Тем самым они дополняют работу FPV-дронов квадрокоптерного типа.

Эффективное поражение наземных робототехнических комплексов ВСУ лишает противника возможности использовать их для разведки и эвакуации. Это снижает боеспособность подразделений, а также затрудняет их снабжение и ротацию на передовой.

В военном ведомстве ранее сообщили, что расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили вражеские пункты управления БПЛА в Днепропетровской области. В результате уничтожены позиции противника, средства управления и связи, а также оборудование, использовавшееся для запуска и координации беспилотников.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.