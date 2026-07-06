МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горящие заводы в Киеве: детали ночного массированного удара ВС РФ

«Искандеры» ВС РФ поразили в украинской столице машиностроительный завод «Визар», госпредприятие «Генератор», судостроительное предприятие.
Сергей Дьячкин 06-07-2026 08:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ночью «Искандер» и «Герань-2» ударили по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» в Киеве. Об этом сообщает источник «Звезды».

Уточняется, что завод «Визар» использовался ВСУ для производства и хранения ракетного вооружения. После удара на предприятии возник масштабный пожар с вторичной детонацией, соответствующие кадры распространяются в соцсетях.

Также стало известно, что «Искандер» нанес удар по судостроительному предприятию в Киеве «Кузница на Рыбальском». Оно использовалось для хранения вооружения и производства беспилотников и их компонентов. Территория предприятия также охвачена сильным пожаром.

Помимо этого, был нанесен удар по госпредприятию «Генератор», являющемуся частью ВПК Украины. Анализ тепловых сигнатур подтвердил сильнейшее возгорание. Также сообщается о нештатной работе ПВО киевского режима - ракета упала на жилой квартал.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России поразила предприятия ВПК и объекты ТЭК в Киеве и области. В оборонном ведомстве уточнили, что массированный удар был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ. Использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные БПЛА. Кроме этого, была поражена инфраструктура военных аэродромов в столичном регионе Украины, а также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ, включая энергетические объекты. Так, ранее были показаны кадры ударов по нефтебазе «Канцеровка», расположенной в Запорожской области в районе Высокогорного. Как заявили в военном ведомстве, для удара использовались БПЛА «Герань-4» и «Гербера». Целью операции было «снижение военно-экономического потенциала противника». 

#армия #ВС РФ #завод #Киев #ВПК #ВСУ #предприятие #массированный удар
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 