Успеть за две минуты: видео победного заезда на огневом этапе «Военного ралли»

Команда ЗВО взяла верх на огневом этапе всеармейского этапа конкурса АрМИ-2019 «Военное ралли», пройдя испытание за минуту 52 секунды.

По условию упражнения команде предстояло на бронеавтомобилях «Тигр» поразить из пулемета «Печенег» десять хорошо замаскированных под цвет местности появляющихся и движущихся мишеней за три минуты, израсходовав при этом не более 40 патронов. При этом цели находились на расстоянии около 300-400 метров.

Соревнования проходят на горном полигоне Кара-Хаак в Тыве и продлятся до 25 мая.

Их победитель будет представлять нашу страну на международном этапе игр, которые пройдут здесь же, в Тыве, с 3 по 17 августа 2019 года.