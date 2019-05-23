В России началась отправка призывников в войска

По всей России началась массовая отправка в войска в рамках весеннего призыва. Сто новобранцев отправились в армию со сборного пункта Москвы. Проводить их пришли родители, а также юнармейцы и ветераны.

По словам медиков, в Москве из года в год растет процент годности призывников к военной службе. Это связано с тем, что многие молодые люди серьезно готовятся, занимаются спортом. На сегодняшний день в воинские части отправлено 13 тысяч новобранцев. Всего в весенний призыв их будет 135 тысяч. Кампания завершится 15 июля.